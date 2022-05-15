В Словакии сочли экстремизмом осквернение памятника красноармейцам

Вандалов, осквернивших памятник красноармейцам в городе Пьештяни, следует привлечь к ответственности за экстремистские действия. Об этом в субботу, 14 мая, заявил генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка.

«Это не [проявленная] солидарность [с Украиной], а проявление экстремизма. Памятник Освобождения является доминантой площади [антигитлеровского] Словацкого национального восстания. Он напоминает о солдатах Советской армии, павших при освобождении Пьештяни», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Жилинка отметил, что нарушители использовали видоизмененный вольфсангель, который является эмблемой украинской националистической группировки «Азов» (против его членов в России возбуждены уголовные дела). По словам генпрокурора, подобные действия могут и должны повлечь за собой уголовное преследование.

Ранее в субботу председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать случай осквернения памятника советским солдатам в Словакии и «установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела».

Посольство России в Словакии сообщило о факте осквернения в городе Пьештяни на западе страны памятника солдатам Красной армии: неизвестные нанесли на монумент знак одного из запрещенных украинских нацбатальонов.

23 апреля Бастрыкин поручил провести расследование по факту очередного осквернения памятников советским воинам в Литве.

13 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия литовских властей, в том числе по отношению к памятникам, не поддаются разумному объяснению. По его мнению, они выполняют роль постоянного раздражителя наиболее агрессивной русофобской части и НАТО, и Европейского союза.

Парламент Латвии 12 мая принял законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Этим законом Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, который находился до этого под охраной данного соглашения.