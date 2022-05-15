Прямой эфир
Мир
Организаторы «Евровидения» не сочли призывы группы с Украины политическими
Мир
ВСУ выпустили шесть ракет из БМ-30 «Смерч» по Макеевке в ДНР
Мир
Посол РФ в Германии выразил надежду на запуск «Северного потока – 2»
Мир
В Словакии сочли экстремизмом осквернение памятника красноармейцам
Мир
МУС направит на Украину более 40 следователей
Мир
Блинкен и Столтенберг обсудили помощь Киеву и оборонный потенциал НАТО
Мир
В ДНР подписали документ о национализации имущества банков Украины
Спорт
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и выиграл Кубок Англии по футболу
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 ротных опорных пунктов ВСУ
Мир
В Турции попросили заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Посол РФ заявил о желании США запретить «Сарматы» и «Посейдоны»

Посол РФ в Германии выразил надежду на запуск «Северного потока – 2»

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что со временем к проекту газопровода «Северный поток – 2» вернутся. Об этом в субботу, 14 мая, он заявил в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

Трубные площади: Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2
Сокращение маршрутов поставок и отсутствие альтернативных объемов практически не оставляют ЕС выбора, считают эксперты

«Придет время вернуться к этому проекту. По крайней мере, я на это надеюсь», — сказал Нечаев.

По его словам, технически проект завершен, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Он пояснил, что проект может в любой момент начать поставлять топливо в инфраструктуру Германии.

«С другой стороны, есть политический заказ никак не пользоваться газом из России, наоборот, идти по пути сокращения импорта из России», — добавил посол.

Он также предположил, что эмбарго на российские энергоресурсы приведет к росту цен на топливо и на основные продукты в Европе, в том числе и продовольственные.

Ранее, 11 мая, представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн заявила, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала российской спецоперации по защите жителей Донбасса.

До этого, 4 апреля, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2».

2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает неприемлемым с точки международного коммерческого права решение Берлина о прекращении процесса сертификации газопровода СП-2.

Накануне в Европе заявили о необходимости Nord Stream 2 объявить себя банкротом. В тот же день агентство Reuters сообщило, что Nord Stream 2 рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве из-за наложенных на Россию санкций со стороны Запада. Однако на следующий день в компании не подтвердили сообщения о банкротстве. При этом там отметили, что был распущен персонал из-за антироссийских санкций. А 11 мая стало известно, что швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 до 10 сентября.

Между тем вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек 24 февраля заявил, что запуск газопровода СП-2 невозможен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022