Посол РФ в Германии выразил надежду на запуск «Северного потока – 2»

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что со временем к проекту газопровода «Северный поток – 2» вернутся. Об этом в субботу, 14 мая, он заявил в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

«Придет время вернуться к этому проекту. По крайней мере, я на это надеюсь», — сказал Нечаев.

По его словам, технически проект завершен, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Он пояснил, что проект может в любой момент начать поставлять топливо в инфраструктуру Германии.

«С другой стороны, есть политический заказ никак не пользоваться газом из России, наоборот, идти по пути сокращения импорта из России», — добавил посол.

Он также предположил, что эмбарго на российские энергоресурсы приведет к росту цен на топливо и на основные продукты в Европе, в том числе и продовольственные.

Ранее, 11 мая, представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн заявила, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала российской спецоперации по защите жителей Донбасса.

До этого, 4 апреля, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2».

2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает неприемлемым с точки международного коммерческого права решение Берлина о прекращении процесса сертификации газопровода СП-2.

Накануне в Европе заявили о необходимости Nord Stream 2 объявить себя банкротом. В тот же день агентство Reuters сообщило, что Nord Stream 2 рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве из-за наложенных на Россию санкций со стороны Запада. Однако на следующий день в компании не подтвердили сообщения о банкротстве. При этом там отметили, что был распущен персонал из-за антироссийских санкций. А 11 мая стало известно, что швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 до 10 сентября.

Между тем вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек 24 февраля заявил, что запуск газопровода СП-2 невозможен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.