В ДНР подписали документ о национализации имущества банков Украины

Госкомитет обороны Донецкой Народной Республики (ГКО ДНР) издал постановление об обращении в госсобственность имущества банков Украины на освобожденных территориях республики.

Постановление №59 от 14.05.2022 «Об обращении имущества банков Украины, расположенного на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, в государственную собственность» обнародовано на сайте главы ДНР Дениса Пушилина, который является также председателем ГКО.

«Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики (далее - освобожденные территории), прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество», — отмечено в документе.

При этом в собственность ДНР переходит имущество банков, включая недвижимые и движимые вещи, расположенное на освобожденных территориях, которое принадлежало этим банкам по состоянию на 19 февраля 2022 года.

В том числе, говорится в постановлении, в распоряжение ДНР будет отдано имущество, право собственности на которое после указанной даты перешло третьим лицам, а также на которое отсутствуют документы.

«Права требования банков Украины к гражданам, зарегистрированным на освобожденных территориях, по обязательствам, возникшим до вступления в силу настоящего постановления, прекращаются», — следует из текста документа.

Кроме того, постановлением аннулируются сделки сделки по отчуждению банков Украины, прекращаются постановления об ограничении прав на недвижимое и движимое имущество.

Ценности, обнаруженные в банковских сейфах, банкоматах, хранилищах, терминалах самообслуживания определятся как имущество ДНР.

Постановление вступило в силу 14 мая.

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