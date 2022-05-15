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В ДНР подписали документ о национализации имущества банков Украины

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Госкомитет обороны Донецкой Народной Республики (ГКО ДНР) издал постановление об обращении в госсобственность имущества банков Украины на освобожденных территориях республики.

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Постановление №59 от 14.05.2022 «Об обращении имущества банков Украины, расположенного на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, в государственную собственность» обнародовано на сайте главы ДНР Дениса Пушилина, который является также председателем ГКО.

«Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики (далее - освобожденные территории), прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество», — отмечено в документе.

При этом в собственность ДНР переходит имущество банков, включая недвижимые и движимые вещи, расположенное на освобожденных территориях, которое принадлежало этим банкам по состоянию на 19 февраля 2022 года.

В том числе, говорится в постановлении, в распоряжение ДНР будет отдано имущество, право собственности на которое после указанной даты перешло третьим лицам, а также на которое отсутствуют документы.

«Права требования банков Украины к гражданам, зарегистрированным на освобожденных территориях, по обязательствам, возникшим до вступления в силу настоящего постановления, прекращаются», — следует из текста документа.

Кроме того, постановлением аннулируются сделки сделки по отчуждению банков Украины, прекращаются постановления об ограничении прав на недвижимое и движимое имущество.

Ценности, обнаруженные в банковских сейфах, банкоматах, хранилищах, терминалах самообслуживания определятся как имущество ДНР.

Постановление вступило в силу 14 мая.

Ранее, 11 мая, украинское правительство утвердило документ, согласно которому российские активы отходят Киеву.

О планах национализировать всю российскую собственность Шмыгаль рассказал 8 апреля. В то же время глава одесской областной администрации Максим Марченко отметил, что корабли под российским флагом, которые дислоцируются на судоремонтном заводе в городе Измаиле Одесской области, будут изъяты в пользу украинского правительства.

17 марта депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать имущество украинских олигархов в РФ, которые выступают против России и поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского. Отмечалось, что вырученные от продажи средства могли бы быть направлены на восстановление Донбасса.

11 марта глава Общественной палаты (ОП) Крыма Александр Форманчук заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры из-за принятого закона о принудительном изъятии российской собственности.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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