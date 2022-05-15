Американский рэпер Lil Keed скончался в 24 года

Американский рэп-исполнитель Lil Keed, сотрудничавший с таким известным артистом, как Трэвис Скотт, скончался 14 мая в возрасте 24 лет. О смерти молодого человека сообщил его брат Lil Gotit в своем аккаунте в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Не могу поверить, что видел сегодня, как ты умер, брат, я выплакал все свои слезы. Я знаю, что бы ты хотел, чтобы я делал, и это тяжело для мамы, папы, наших братьев», — написал Lil Gotit.

При этом он не уточнил причины смерти рэпера.

Артист Ракхид Джевон Рендер выступал под псевдонимом Lil Keed. У него осталась дочь по имени Нейчур. За свою карьеру Lil Keed выпустил несколько альбомов. Последний из них, Trapped on Cleveland 3, вышел в 2020 году. Делюкс-версия включала совместные работы с такими звездами, как Трэвис Скотт, Янг Таг и Крис Браун.