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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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В Министерстве обороны РФ в воскресенье, 15 мая, рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

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В оборонном ведомстве отметили действия командира мотострелкового полка, полковника Ярослава Гладких, который получил приказ на проведение разведывательно-наступательных действий с целью вскрытия группировки противника в ходе наступления на один из населенных пунктов, подконтрольный украинским националистам. При выдвижении на рубеж развертывания полка полковник обнаружил большое количество националистов.

Гладких, оценив возможности подразделения, а также силы противника, принял решение с ходу вклиниться в боевые порядки боевиков. В ходе боя военный получил осколочное ранение в голову и ожог кистей рук, однако это не помешало ему продолжить командовать полком. Внезапность действий российских мотострелков под командованием полковника и высокая интенсивность их наступления вынудила украинских националистов отступить, оставив населенный пункт.

Уточняется, что по итогам боя силами полка было уничтожено два танка, две боевые машины пехоты, три расчета противотанковых управляемых ракет, два артиллерийских корректировщика и до 50 человек живой силы противника.

Также в МО рассказали о самоотверженности и героизме старшего наводчика гранатометного отделения, ефрейторе Азамате Сарбасове. Во время выполнения задач по прикрытию разведывательной группы он обнаружил большую группу украинских националистов, вооруженных гранатометами и стрелковым оружием.

Российские военнослужащие решили дать бой украинским радикалам, несмотря на их численное превосходство. Ефрейтор занял выгодную позицию и прицельным огнем уничтожил гранатометчика противника. В ходе боестолкновения Сарбасов ликвидировал более 15 националистов. Кроме того, он вынес из-под вражеского огня двух раненых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь. Противник, понесший существенные потери, был вынужден капитулировать.

Кроме того, в Минобороны отметили действия фельдшера, младшего сержанта Алексея Савенко. В одном из боестолкновений он вынес семь тяжелораненых российских военнослужащих из-под огня противника в безопасное место. После оказания первой медицинской помощи Савенко приступил к эвакуации пострадавших в госпиталь. По дороге санитарный автомобиль подвергся минометному обстрелу со стороны националистов. Один из вражеских снарядов взорвался рядом с автомобилем, осколки попали в младшего сержанта, повредив ему внутренние органы. Несмотря на ранения, фельдшер доставил раненых в госпиталь, где всем была оказана медицинская помощь.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили 28 ротных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего представитель Минобороны сообщил о поражении 33 районов сосредоточения солдат и военной техники с помощью авиации.

До этого в субботу генерал-майор передавал, что ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ на Украине за день поразили более 200 объектов ВСУ.

По словам Конашенкова, с начала спецоперации по защите жителей Донбасса уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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