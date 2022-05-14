В Чехии оправдали высокую инфляцию отсутствием особых отношений с РФ

Инфляция в Чехии достигла рекордных за последние 30 лет значений, такие показатели отчасти являются последствием особых отношений с Россией. Соответствующее заявление сделал главный экономист группы Natland Петр Бартонь.

«Венгрия, экономические показатели которой мы используем для сравнения, поддерживает особые отношения с Россией, а значит, имеет возможность закупать энергоносители по специальным ценам, что замедляет общие показатели инфляции в стране», — приводит его слова в интервью Lidovky.

Уточняется, что цены в Чехии выросли в апреле на 14,2%, что стало худшим показателем среди европейских государств. Экономист добавил, что такого не происходило в стране последние три десятилетия.

Инфляция, выразил опасения он, может привести к банкротству многих фирм за счет того, что она снижает покупательную способность чешских домохозяйств.

Главный экономист Creditas Петр Дуфек, в свою очередь, рассказал, что инфляция в Чехии отражается в резком поднятии цен на одежду и обувь, а также на жилье и продовольствие.

11 мая стало известно, что инфляция в Германии по итогам апреля составила 7,4%, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году. Также после начала специальной военной операции России по защите Донбасса цены на природный газ и нефтепродукты в ФРГ заметно выросли и оказывают существенное влияние на уровень инфляции.

5 мая газета The Spectator писала, что в Евросоюзе началась паника после того, как Венгрия вступила в конфронтацию с ЕС по поводу нефтегазовых санкций в отношении России. Уточнялось, что в Брюсселе возникла паника на фоне слухов о том, что Венгрии может быть разрешено продолжать покупать российскую нефть на год дольше, чем другим государствам-членам.

Накануне газета Daily Express назвала Евросоюз единственной пострадавшей от антироссийских санкций стороной, поскольку ЕС ошибочно понадеялся на сокрушительный удар по российской экономике. В это же время Россия сможет переориентироваться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, в государствах растут цены и инфляция зашкаливает.