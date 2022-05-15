МУС направит на Украину более 40 следователей

На Украину на следующей неделе отправятся 42 следователя, в том числе судмедэксперты и аналитики, рассказал 14 мая прокурор Международного суда (МУС) ООН Карим Хан.

«На следующей неделе 42 следователя будут отправлены на Украину. Это крупнейшая отправка, которую когда-либо предпринимало мое учреждение. 30 из них были прикомандированы правительством Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики», — сказал Хан французской газете Monde.

По его словам, прежде всего, нужно исследовать факты и установить истину.

«Главное, чтобы расследования были заслуживающими доверия, честными и независимыми, и чтобы судья мог потом принять решение», — заявил глава МУС.

Он добавил, что расследование пройдет при сотрудничестве с украинскими властями. Кроме того, благодаря соглашению о сотрудничестве с совместной следственной группой, созданной [под эгидой Евроюста 25 марта] Польшей, Литвой и Украиной, МУС сможет получить доступ к общим документам.

Он отметил, что не собирается раскрывать все полученные в процессе следствия данные, поскольку МУС «обязан следить за действиями всех сторон в конфликте».

16 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан направил официальный запрос РФ для встречи с представителями компетентных органов и обсуждения ситуации на Украине. Он добавил, что работа ведется независимо, беспристрастно и добросовестно.

В этот же день Международный суд ООН в Гааге потребовал от России остановить спецоперацию по защите Донбасса.

Международный уголовный суд 1 марта объявил о намерении приступить к расследованию ситуации на Украине. Прокурор МУС уточнил, что приступит к расследованию ситуации на Украине «как можно быстрее».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и его инициативы по расследованию ситуации на Украине похожи на дополнительный повод для антироссийской истерии. Захарова добавила, что МУС неоднократно игнорировал очевидные преступления, совершенные США и Великобританией в Афганистане и Ираке, изучая их годами только для того, чтобы снять с рассмотрения по воле «заинтересованных сторон».

27 февраля Украина подала заявку в Международный уголовный суд о возбуждении дела против России. По мнению представителей страны, «Российская Федерация ложно утверждала, что в Луганской и Донецкой областях Украины имели место акты геноцида». Украина «категорически отрицает», что в этих областях был геноцид. В заявлении украинская сторона также обвинила РФ в «планировании актов геноцида».

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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