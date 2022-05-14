Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 ротных опорных пунктов ВСУ
Мир
В Турции попросили заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Посол РФ заявил о желании США запретить «Сарматы» и «Посейдоны»
Мир
Антонов заявил об угрозах в адрес сотрудников посольства России в США
Спорт
В Нижнем Новгороде стартовал турнир Юношеской футбольной лиги
Спорт
«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
Общество
В Москве отреставрируют Монетный и Печатный дворы
Мир
В Киеве решили снести более 40 связанных с Россией памятников
Мир
Жители Польши потребовали от беженцев с Украины вернуться на родину
Мир
В Иране посоветовали Европе быть разумной в отношении России
Мир
Страны G7 договорились не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Один человек погиб в ДТП с мотоциклом и такси на севере Москвы

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб в результате ДТП с такси и мотоциклом, которое произошло на севере Москвы.

По данным «Известий», авария произошла вечером в субботу. Водитель такси пытался повернуть налево, когда в него врезался мотоцикл.

На кадрах, опубликованных столичным дептрансом, видно, что мотоциклист на огромной скорости въехал в бок такси.

Уточняется, что движение в районе сейчас затруднено.

Ранее, 12 мая, на западе Москвы произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей.

Как сообщил источник, водитель сначала выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки Skoda. От удара она отлетела в Ford, который стоял на парковке, после чего Duster врезался в ехавшую по встречной полосе машину Lada. У предполагаемого виновника ДТП обнаружили 1,26 промилле алкоголя.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022