Один человек погиб в ДТП с мотоциклом и такси на севере Москвы
Один человек погиб в результате ДТП с такси и мотоциклом, которое произошло на севере Москвы.
По данным «Известий», авария произошла вечером в субботу. Водитель такси пытался повернуть налево, когда в него врезался мотоцикл.
На кадрах, опубликованных столичным дептрансом, видно, что мотоциклист на огромной скорости въехал в бок такси.
Уточняется, что движение в районе сейчас затруднено.
Ранее, 12 мая, на западе Москвы произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей.
Как сообщил источник, водитель сначала выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки Skoda. От удара она отлетела в Ford, который стоял на парковке, после чего Duster врезался в ехавшую по встречной полосе машину Lada. У предполагаемого виновника ДТП обнаружили 1,26 промилле алкоголя.