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Минобороны РФ рассказало об обстреле Израилем научного центра в Сирии

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ВВС Израиля нанесли удар 22 ракетами по научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас в Сирии, сообщил 14 мая замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

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Удары были нанесены накануне, 16 ракет были уничтожены, уточнил он.

«13 мая с 20:25 до 20:32 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары 22 управляемыми ракетами по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населенного пункта Масьяф и морскому порту Баниас. Дежурными силами ПВО Сирийской Арабской Республики уничтожено 16 ракет и один беспилотный летательный аппарат», — отметил Журавлев.

Также он подчеркнул, что в результате ударов погибли с израильской стороны погибли трое сирийских военных и два гражданских сотрудника, ранены два сирийских военнослужащих.

Кроме того, повреждены оказались склады специального оборудования Сирийского научно-исследовательского центра.

13 мая агентство SANA сообщало, что в результате ударов израильских ВВС погибли пятеро, еще семь человек, в том числе ребенок, ранены. Кроме того, удары были нанесены в окрестностях порта Джебла к югу от Латакии и в порту Тартуса.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что ПВО САР отражают израильскую атаку в небе над Дамаском.

14 апреля ВВС Израиля нанесли удар по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами, одна из них уничтожена, поврежден склад материального имущества. По его словам, потерь среди сирийских и российских военных нет.

До этого, 10 апреля, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что накануне четыре израильских истребителя F-16 нанесли пять ракетных ударов по объектам провинции Латакия в Сирии из воздушного пространства Ливана. Три ракеты были сбиты дежурными ПВО Сирии из комплексов российского производства С-125 и «Панцирь-С», находящихся на вооружении ВС республики, уточнил он.

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