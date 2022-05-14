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Лев Лещенко рассказал о творческой деятельности Рената Ибрагимова

Лев Лещенко: Ибрагимов своим творчеством озвучил целую эпоху
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Фото: Global Look Press/Valery Lukyanov
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Народный артист России Лев Лещенко считает, что певец Ренат Ибрагимов своими песнями озвучил целую эпоху. Об этом в субботу, 14 мая, он рассказал «Известиям».

«Очень тяжело расставаться с людьми, которые прожили большую человеческую и творческую жизнь. Он был незаурядной личностью, великолепным певцом, художником, композитором. Очень талантливый человек, который своими песнями и творчеством озвучивал целую эпоху, перенеся свое творчество из Советского Союза в сегодняшнюю Россию», — сказал Лещенко.

По словам певца, он был знаком с Ибрагимовым 50 лет. Артист подчеркнул, что для него это большая утрата. Он также выразил соболезнования семье и близким Ибрагимова.

Ранее в этот день стало известно, что на 75-м году жизни скончался певец, народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов.

Артист пел на пяти языках, репертуар Ибрагимова составлял сотни народных, эстрадных и оперных композиций. С 1999 года он был художественным руководителем Театра песни Рената Ибрагимова.

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