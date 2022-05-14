Медведев раскрыл отношение РФ к признанию G7 изменений границ Украины

России всё равно, будут ли признаны изменения границ Украины странами G7, важно лишь мнение проживающих на этих территориях людей. Такое заявление сделал в субботу, 14 мая, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ [Украины] со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев также отметил, что «G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей».

По его мнению, намерение активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, включая поэтапный отказ от угля и нефти, означает «продолжение грабежа граждан «семерки» для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран».

Заявление G7 о том, что против Москвы будут введены ограничения и в дальнейшем, он прокомментировал с иронией: «А мы думали, что страны «семерки» предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись».

Комментируя призыв G7 к Китаю не помогать России в обходе санкций, он сказал, что «это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намек, что мы и вас наказать можем, ежели что».

11 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Он добавил, что область планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года.

В тот же день постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что освобожденные от националистов южные территории Украины войдут в состав РФ.

До этого, 7 мая, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жизнь в Херсонской области проходит «в мирном русле». Он уточнил, что на сегодняшний день, в частности, со стороны Украины нет органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром, проверкой документов.

Тогда же Аксенов отметил, что железнодорожное пассажирское сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено в полном объеме. До этого стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

В конце апреля власти Херсонской области исключили возвращение освобожденного региона обратно под контроль Украины.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.