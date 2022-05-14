Прямой эфир

Умер певец Ренат Ибрагимов

0
Фото: РИА Новости/Андрей Александров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На 75-м году жизни скончался певец, народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Об этом сообщила «РИА Новости» дочь артиста в субботу, 14 мая.

«Да, умер. Мне сейчас тяжело», — сказала его дочь.

Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года в городе Львове в семье военнослужащего, затем семья переехала в Казань, где он окончил Казанскую государственную консерваторию.

В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Успех и известность пришли после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году.

Артист пел на пяти языках, репертуар Ибрагимова составлял сотни народных, эстрадных и оперных композиций. В 1999 году основал Театр песни Рената Ибрагимова.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022