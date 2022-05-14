Умер певец Ренат Ибрагимов

На 75-м году жизни скончался певец, народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Об этом сообщила «РИА Новости» дочь артиста в субботу, 14 мая.

«Да, умер. Мне сейчас тяжело», — сказала его дочь.

Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года в городе Львове в семье военнослужащего, затем семья переехала в Казань, где он окончил Казанскую государственную консерваторию.

В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Успех и известность пришли после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году.

Артист пел на пяти языках, репертуар Ибрагимова составлял сотни народных, эстрадных и оперных композиций. В 1999 году основал Театр песни Рената Ибрагимова.