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В Нижнем Новгороде стартовал турнир Юношеской футбольной лиги

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Фото: ЮФЛ
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В Нижнем Новгороде в субботу, 14 мая, дали старт масштабному турниру Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), которая объединила 64 региона России и 67 команд.

«Соревновательный процесс очень важен для подготовки молодых спортсменов. Только играя регулярно и с равным по силе соперником, футболисты могут прогрессировать и развиваться. ЮФЛ дает эту возможность. До создания Юношеской футбольной лиги наши школы проводили какое-то количество высококонкурентных матчей, но их число было ограничено. Сейчас ребята каждую неделю имеют возможность играть с равным соперником», — заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

По его словам, с созданием этой лиги 14 лучших юношеских команд в 11 регионах Приволжья получат возможность регулярно играть между собой. Только в рамках турнира будет сыграно более 2 тыс. матчей.

Дюков назвал ЮФЛ способом развития футбола России. Данный турнир позволит прогрессировать футболистам, тренерам и судьям. Соревнования будут транслировать по телевидению и интернету, заключил президент РФС.

Ранее в этот день на Сахалине состоялись первые игры Юношеской футбольной лиги зоны «Дальний Восток», первенство открыли сборная островного региона «Сахалин-2007» и команда Благовещенска «Благовещенск».

По итогам первой игры победу одержал «Сахалин-2007», забив в ворота соперников четыре мяча, гости из Благовещенска проиграли всухую. Однако уже во второй игре, где встретились «Сахалин-2006» и «Благовещенск-2006», счет оказался не таким однозначным — 3:2 в пользу островной сборной.

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