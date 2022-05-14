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Россиянин рассказал о мотивах спасения более 300 детей из Донбасса

Подполковник в отставке Юрий Гагарин, вывезший из Донбасса 367 детей, назвал это своим гражданским долгом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бизнесмен из Челябинска Юрий Гагарин, вывезший из Донбасса 367 детей, в разговоре с «Известиями» заявил, что исполняет свой гражданский долг.

«Я не людям помогаю, я исполняю свой гражданский долг, как и любой нормальный российский гражданин, который ненавидит фашизм и знает, что здесь происходит на самом деле. Я не один, таких, как я, тут много. Поэтому мы здесь добровольно принимаем участие в освобождении данных территорий от фашизма», — сказал Юрий Гагарин.

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Гагарин вместе с напарниками спасает мирных граждан из подвалов Мариуполя.

На автомобилях Гагарина и его напарников вместо номеров нанесена надпись «Ангел». Это позывной, который Гагарину дали его сослуживцы. По словам подполковника, его составили из первых букв имен членов его группы, которая занимается спасением людей.

Гагарин — подполковник в запасе, после военной службы он открыл бизнес в Челябинске. Однако после начала спецоперации поехал в Донбасс, чтобы на своей машине вывозить детей из подвалов. В 2019 году у Гагарина погиб сын в Сирии. Россиянина зачислили в состав гвардии ДНР в звании подполковника.

6 мая доброволец российской армии Роман Иванов рассказал корреспонденту телеканала «Известия» о спасении 13-летней девочки, получившей тяжелое ранение в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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