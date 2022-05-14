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«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московские «Динамо» и «Локомотив» в субботу, 14 мая, сыграли вничью в столичном дерби в рамках 29-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ).

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Встреча на стадионе «РЖД Арена» закончилась со счетом 3:3. У «Динамо» мячи забили Федор Смолов, Арсен Захарян и Даниил Фомин. В составе «Локомотива» голами отличились Тин Едвай, Ян Кухта и Джирано Керк, пишет «Спорт-Экспресс».

«Динамо» набрало 53 очка и вернулось на второе место в турнирной таблице. «Локомотив» расположился на шестом месте. 21 мая в заключительном туре «Динамо» сыграет с «Сочи». «Локомотив» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

Ранее в этот день тульский футбольный клуб «Арсенал» проиграл «Уфе» со счетом 1:2, тем самым потеряв шансы на сохранение места в РПЛ.

30 апреля петербургский «Зенит» досрочно обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ и четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу.

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