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Турция предложила эвакуировать раненых украинских боевиков с «Азовстали»
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Турция предложила эвакуировать раненых украинских боевиков с «Азовстали»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Турция готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в субботу, 14 мая, заявил официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын.

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«Согласно плану, эвакуированные с крупного металлургического завода «Азовсталь» люди будут доставлены по суше в порт Бердянск, который, как и Мариуполь, находится на Азовском море. А турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул», — приводит Reuters слова Калына.

По словам представителя Эрдогана, он лично обсуждал это предложение с президентом Украины Владимиром Зеленским, оно «остается на столе», однако Москва на него не согласилась.

11 мая бойцами батальона «Восток» сил Донецкой Народной Республики (ДНР) был обнаружен тоннель, по которому украинские радикальные группировки могли покидать «Азовсталь».

5 мая в штабе операции по освобождению «Азовстали» сообщили, что боевики националистической группировки предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов и лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что такие требования националистов схожи с теми, которые озвучивали террористы в Сирии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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