СКР возбудил дело после ранения журналистов RT при обстреле в Донбассе
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT при обстреле со стороны украинских военных в Донбассе.
«Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны»)», — рассказали 14 мая в пресс-службе ведомства.
Установлено, что 13 мая украинские военные возле города Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением РСЗО «Ураган» произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры.
В результате обстрела АЗС один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили два сотрудника съемочной группы RT и два мирных жителя, которые были госпитализированы.
В ведомстве также отметили, что следователи принимают меры для установления лиц, причастных к совершению преступления.
Ранее, 13 мая, стало известно, что съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском.
Позднее в этот день операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников, попавшие под обстрел украинских боевиков, рассказали корреспонденту телеканала «Известия» о произошедшем.
В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайпер попал журналисту в ногу, пуля прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества.