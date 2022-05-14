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СКР возбудил дело после ранения журналистов RT при обстреле в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT при обстреле со стороны украинских военных в Донбассе.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны»)», — рассказали 14 мая в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 13 мая украинские военные возле города Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением РСЗО «Ураган» произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры.

В результате обстрела АЗС один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили два сотрудника съемочной группы RT и два мирных жителя, которые были госпитализированы.

В ведомстве также отметили, что следователи принимают меры для установления лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее, 13 мая, стало известно, что съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском.

Позднее в этот день операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников, попавшие под обстрел украинских боевиков, рассказали корреспонденту телеканала «Известия» о произошедшем.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайпер попал журналисту в ногу, пуля прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества.

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