Видео удара по военным ВСУ на переправе через Северский Донец

Видео удара по военным ВСУ на переправе через Северский Донец

2022-05-14 18:36:30

2022-05-14 18:36:30

2022-05-14 18:36:30

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