В Москве отреставрируют Монетный и Печатный дворы

В Москве планируют провести реставрацию Монетного и Печатного дворов. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Готовимся к реставрации двух замечательных памятников культурного наследия Москвы — Монетного и Печатного дворов на улице Никольская. Недавно утвердили предмет охраны этих исторических зданий», — говорится в сообщении.

Градоначальник отметил, что описание включает в себя все особенности и ценные элементы, которые необходимо сохранить при реставрации.

11 мая стало известно, что ветряную мельницу, построенную в конце XIX века в селе Демидовка, восстановят в Белгородской области. Это единственный подобный объект, который уцелел после Великой Отечественной войны.

В конце апреля сообщалось, что в Нижнем Новгороде началась первая за 100 лет реставрация флигеля усадьбы Рукавишниковых. Стоимость контракта с фирмой-исполнителем составила более 80 млн рублей.