Европейские страны должны вести разумные отношения с Россией, чтобы выйти из экономического кризиса. Такое заявление сделал в субботу, 14 мая, советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди.

«Единственное решение их (Европы) экономического кризиса состоит в том, чтобы они проводили более рациональные, более разумные отношения с Россией», — сказал Маранди «РИА Новости».

Ранее, 12 апреля, иранский политолог Сэмане Экван заявила, что США не в силах помочь Киеву в противостоянии российской спецоперации по защите Донбасса из-за падения своего политического влияния.

Она уточнила, что позиции США на международной арене ослабил тот факт, что Вашингтон не справился с ролью доминирующей силы в мире, которую взял на себя после завершения холодной войны.