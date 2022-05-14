Захарова отреагировала на слова Бербок об угрозе глобального голода из-за России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 14 мая заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что из-за якобы России в мире сильно выросли цены, из-за чего грозит голод.

Ранее в субботу Бербок также заявила, что сложившаяся ситуация на Украине грозит наступлением глобального голода. И якобы Россия, по ее словам, сознательно устроила «блокаду экспорта продовольствия».

«Цены растут из-за санкций, введенных коллективным Западом под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», — заявила Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что коллективный Запад также приложил руки к развалу государственности Украины.

«К нему причастны в том числе предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме», — добавила Захарова.

13 мая зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ограничительные меры Запада в отношении России демонстрируют закат американоцентричной эпохи. Он также отметил, что антироссийские санкции влекут за собой надвигающийся глобальный голод и закат промышленно-производственной базы Евросоюза.

12 мая президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справляется с санкциями Запада. Он отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада продолжают усиливать санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ.

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