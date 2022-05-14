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Автоэксперт дал советы по замене моторного масла

Автоэксперт Баканов рассказал, как можно сэкономить на замене моторного масла для авто
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Фото: Global Look Press/ALEXEY BYCHKOV
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После подорожания моторных масел автомобилисты начнут отказываться от фирменных популярных брендов. Они начнут покупать менее качественные аналоги, а также будут увеличивать период между прохождениями техобслуживания. Об этом 14 мая рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Параллельно потоку: автомобили и запчасти будут ввозить без разрешения
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«Если вы зальете не самое подходящее масло для вашего мотора и будете его менять раз в 2–3 тыс. км, ничего страшного не произойдет — если не подвергать двигатель сильным нагрузкам и подолгу стоять в пробках. Современный двигатель на таком масле протянет», — цитирует его «Газета.Ru».

Баканов отметил, что в России цена 4-литровых канистр масел некоторых брендов уже выросла до 7–10 тыс. рублей. Он полагает, что в связи с этим автомобилисты в целях экономии перейдут на отечественных производителей.

«У нас есть неплохие и достаточно современные аналоги, хотя их не так много. Некоторые сорта и марки масел выпускаются со времен СССР. Из-за санкций нефтяная промышленность будет испытывать проблемы с нужными для выпуска масел ингредиентами. Они могут начать производить более дешевые сорта на базе своих присадок», — добавил автоэксперт.

Как рассказал 13 мая «Известиям» директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков, вопрос нехватки фирменных моторных масел может остро встать в июне-июле. Для решения проблемы Минпромторг внес в список брендов, чью продукцию можно ввозить в Россию по параллельному импорту, три марки масел — ExxonMobil, Mobil и Техасо, отметил он, добавив, что их недостаточно и список нужно расширять. При этом источники сообщают, что некоторые российские автоцентры уже столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел.

29 марта эксперты дали советы при подборе новой марки моторного масла. Первое, о чем они предупреждают, это то, что при подборе нового масла необходимо обратить внимание на допуски — они должны соответствовать рекомендациям производителя автомобиля. Если же не удалось найти масло, соответствующее рекомендациям изготовителя авто, нужно обратить внимание на класс качества масла, чтобы он не был ниже заводского.

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