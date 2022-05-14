В МИД России предрекли конец Евросоюза в случае вступления Украины

Вступление Украины в Евросоюз будет означать его крах. Об этом в субботу, 14 мая, заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.

«Если Евросоюз реально [включит в свой состав] вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая несовместима с европейскими ценностями, [это] будет означать конец Евросоюза», — заявил дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в Европейский союз 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент.

30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз

12 мая в МИД Франции заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят на саммите объединения в июне.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась. Теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО, то есть не может быть частью мирного соглашения.