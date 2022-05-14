МИД предупредил ЕС об ответе в случае ограничения выдачи виз россиянам

Если Евросоюз (ЕС) ограничит выдачу виз россиянам, то за этим последует соответствующий ответ Москвы. Об этом 14 мая заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Понятно, что мы будем соответствующим образом реагировать и для нас такие дискриминационные меры неприемлемы. Поэтому мы найдем способ, как ответить», — рассказал он журналистам.

В конце февраля Евросоюз объявил о прекращении действия двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз для российских дипломатов и парламентариев, членов Конституционного и Верховного судов, членов официальных делегаций, а также бизнесменов и представителей деловых организаций, пишет «Газета.Ru».

В ответ 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы. Так, в РФ приостанавливается упрощенная выдача виз некоторым категориям граждан ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.

11 апреля в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россиянам надо прекратить выдачу шенгенских виз за исключением гуманитарных. Моравецкий предложил выдавать визы только желающим покинуть Россию.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой 24 февраля объявил Путин.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент подписал соответствующий указ.

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