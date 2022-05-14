РФС направит апелляцию на отстранение сборной России от матчей Лиги наций

Российский футбольный союз (РФС) направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на отстранение сборной РФ от матчей Лиги наций. Об этом в субботу, 14 мая, журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

«2 мая было принято еще одно решение, по которому наши клубы и сборные отстраняются от участия в сезоне–2022/23. Мы с этим решением не согласны — соответствующую апелляцию мы направим», — заявил Дюков.

2 мая УЕФА отстранила сборную России по футболу от участия в Лиге наций.

Кроме того, сообщалось, что УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 годов.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции России по защите Донбасса.