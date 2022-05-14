Новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом в субботу, 14 мая, сообщило национальное информационное агентство WAM.

Уточняется, что он был единогласно избран в соответствии со ст. 51 Конституции ОАЭ.

Также в субботу российский лидер Владимир Путин поздравил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ.

О смерти Халифа бен Заида Аль Нахайяна стало известно 13 мая. Правитель умер после продолжительной болезни. Его похоронили в тот же день на кладбище Аль-Батин в Абу-Даби, его провожали все члены правящей семьи Аль Нахайян.

Аль Нахайяну было 73 года. Он являлся вторым президентом ОАЭ и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нем он сменил своего отца, Заида ибн Султана Аль Нахайяна, после его смерти.

С пятницы по случаю смерти правителя ОАЭ в стране был объявлен трехдневный траур, во время которого все государственные и частные учреждения не будут работать. Кроме того, власти ОАЭ отложили на время проведение всех развлекательных мероприятий в стране.

Соболезнования выразил Путин. Как заметил российский лидер, шейх многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между РФ и ОАЭ.