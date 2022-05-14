Путин поздравил Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна с избранием на пост лидера ОАЭ

Российский лидер Владимир Путин поздравил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 14 мая.

Ранее в этот день решение о назначении наследного принца правителем принял Верховный федеральный совет ОАЭ. На этом посту он сменил шейха Халифа бен Заида Аль Нахайяна, скончавшегося 13 мая после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.

Аль Нахайян являлся вторым президентом ОАЭ и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нем он сменил своего отца, Заида ибн Султана Аль Нахайяна, после его смерти.

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