Прямой эфир
Мир
В МИД РФ пообещали не оставлять без ответа вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Во Франции конфисковали собранные для детей Донбасса деньги
Мир
Здание школы повреждено при обстреле украинскими бойцами района Донецка
Мир
В Риге допустили передачу памятника Освободителям России
Мир
Путин поздравил Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна с избранием на пост лидера ОАЭ
Мир
Шольц назвал условие для снятия санкций с России
Мир
Ниинистё заявил Путину о принятии в скором времени решения по членству в НАТО
Общество
СКР оценит законность решения Латвии о сносе памятника Освободителям Риги
Мир
Страны G7 заявили о намерении продолжить изолировать Россию
Наука
В NASA пожаловались на сложности из-за антироссийских санкций
Мир
Премьер Малайзии призвал США к честному решению международных проблем

Путин поздравил Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна с избранием на пост лидера ОАЭ

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лидер Владимир Путин поздравил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 14 мая.

Ранее в этот день решение о назначении наследного принца правителем принял Верховный федеральный совет ОАЭ. На этом посту он сменил шейха Халифа бен Заида Аль Нахайяна, скончавшегося 13 мая после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.

Аль Нахайян являлся вторым президентом ОАЭ и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нем он сменил своего отца, Заида ибн Султана Аль Нахайяна, после его смерти.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022