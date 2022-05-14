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Врач-терапевт перечислила последствия укуса клеща

Врач-терапевт Александрова перечислила серьезные последствия укуса клеща
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Ольга Александрова, врач-терапевт высшей квалификационной категории сети клиник «Атлас», в субботу, 14 мая, назвала симптомы, по которым можно отличить клещевой вирусный энцефалит от гриппа, ОРВИ и ротавируса.

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По ее словам, первоначальные признаки всех заболеваний схожи, поэтому можно пропустить легкую стадию, что в процессе приведет к поражению нервной системы. Если клещ уже укусил, не следует вынимать его самостоятельно, лучше найти ближайший травмпункт. Тогда специалист отправит насекомое на анализ для выявления инфекций.

«Озноб, головная боль, резкий подъем температуры до 38–39 градусов, боли в мышцах, тошнота, рвота могут быть признаками энцефалита. В случае самостоятельного удаления клеща его нужно всё равно сдать на анализ, чтобы знать о возможных рисках и при необходимости своевременно начать лечение и уберечь себя от опасных осложнений», — рассказала терапевт Александрова в интервью «Газете.Ru».

Специалист также посоветовала сделать прививку от клещевого энцефалита за две недели до посещения неблагополучного в этом плане региона.

12 мая старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, что вакцинацию от клещевой инфекции следует проводить заранее — в осеннее время.

Эксперт также добавил, что вакциной профилактируется только одна клещевая инфекция — клещевой энцефалит. Остальные инфекции, вызываемые клещами, лечатся антибиотиками.

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