В Красноярском крае нашли пропавшего 10-летнего мальчика

В городе Канске Красноярского края обнаружили живым пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в официальном Telegram-канале управления МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что здоровью ребенка на данный момент ничего не угрожает.

Накануне вечером мальчик ушел гулять во двор дома по улице Урицкого в Канске, после чего родители потеряли с ним связь.

13 мая в Южно-Сахалинске волонтеры поисково-спасательного отряда (ПСО) «СОВА» нашли пропавшую первоклассницу. Мама девочки пошла в детский сад за младшим сыном, а когда вернулась, дочки дома не оказалось. Родители сообщили об исчезновении ребенка в оперативные службы. Волонтеры, сотрудники полиции и Следственного комитета сразу же вышли на поиски ребенка.

Школьницу нашли волонтеры ПСО «СОВА». Оказалось, что девочка на автобусе проехала половину города, погуляла, а с наступлением темноты пешком пошла домой.