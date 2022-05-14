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В Москве рассказали о популярности ВДНХ в наступившем весенне-летнем сезоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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С конца апреля, когда одновременно с запуском фонтанов в столице стартовал весенне-летний сезон, на ВДНХ прошло более 300 мероприятий. Они объединили свыше миллиона человек, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Горожане и туристы посещали многочисленные тематические музеи, спектакли и концерты, лекции, мастер-классы, спортивные программы, гуляли по цветущим аллеям ВДНХ и пробовали блюда разных стран мира на гастрономических локациях.

«Главным событием весны на ВДНХ стало празднование Дня Победы. 9 мая москвичи и гости города могли посетить концерты, спектакли, экскурсии. Отдельные программы были приурочены к Празднику Весны и Труда и Международному дню танца», — отметила она.

Только 9 мая в мероприятиях на ВДНХ участвовали свыше 113 тыс. человек. В этот день там установили всероссийский рекорд «Самая большая лента памяти» длиной 366 метров и шириной 7,5 метра. Еще один рекорд — мировой — был зафиксирован в рамках патриотической акции «Подтянись за победу». Атлет Виктор Филиппов за 30 минут выполнил 717 подтягиваний на перекладине.

Традиционно популярностью у посетителей ВДНХ пользуются центр «Космонавтика и авиация», музей «Слово», Музей гаража особого назначения ФСО России, Музей транспорта Москвы, а также «Дом ремесел», «Городская ферма», «Робостанция», «Союзмультпарк». С конца апреля их посетили свыше 488 тыс. человек.

Сейчас на ВДНХ работают пункты проката лодок и катамаранов на 3-м Каменском и Дворцовом прудах. Впервые на Садовом пруду в парке «Останкино» открылась станция сапсерфинга «Порт». Любителей активного отдыха также ждут площадки для игры в бадминтон и настольный теннис, прокат роликов, лонгбордов, велосипедов и самокатов.

1 мая на Центральной аллее открылся новый билетный центр, работающий в формате самообслуживания: терминалы позволяют выбрать активности в разных локациях ВДНХ и оплатить их в одном месте.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.

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