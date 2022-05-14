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Кремлев рассказал о планах IBA после своего избрания на новый срок

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в ходе внеочередного конгресса ассоциации в Стамбуле 14 мая после своего переизбрания на новый срок рассказал о дальнейших планах по развитию академий.

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«Благодарю вас за доверие, только вместе мы можем развивать бокс. Мы планируем делать всё для комфорта боксеров, тренеров и национальных ассоциаций. В частности, хотим продолжить открывать боксерские академии на всех континентах», — заявил он.

Ранее в этот же день стало известно, что Умар Кремлев был переизбран на пост президента IBA.

При этом голосование не проводилось, так как Кремлев был единственным кандидатом.

Его соперником должен был стать нидерландец Борис ван дер Ферст, но он был отстранен от выборов, как и еще четыре претендента на должность независимых членов совета директоров IBA. Отмечается, что отстраненные кандидаты не соблюдали необходимые требования организации, продолжая работать в другой международной боксерской организации.

Кремлев возглавляет IBA с 2020 года. С 2017 по 2021 год он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.

15 февраля Кремлев был награжден орденом Звезды Карагеоргия 2-й степени в День государственности Сербии. Премию вручил президент страны Александр Вучич. Награда была вручена за взаимодействие между странами и весомый вклад в развитие бокса. Вучич лично поблагодарил Умара Кремлева за профессиональное и эффективное сотрудничество, а также за активное развитие бокса на мировой арене.

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