Умер член СПЧ Андрей Бабушкин

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин скончался в возрасте 58 лет. Об этом 14 мая сообщили его коллеги по СПЧ.

«Ушел из жизни замечательный человек огромной, чистой души, настоящий защитник прав людей», — написал в своем Telegram-канале Кирилл Кабанов.

Как уточняется, Бабушкин скончался в реанимации в 03:30. Причины смерти не называются. Член совета Ева Меркачева назвала смерть Бабушкина потерей для правозащиты.

Андрей Бабушкин был избран председателем Комитета за гражданские права с 1996 года. Он стал одним из разработчиков проекта амнистии в 2000 году и разработал несколько положений поправок в УК РФ от 2003 года, среди которых сокращение минимального срока для несовершеннолетних. После этого, в период с 2005 по 2012 год, он являлся членом Общественного совета при МВД.

В СПЧ Бабушкина включили по указу президента РФ в ноябре 2012 года. Он являлся членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека, членом президиума Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными органами, а также входил в общественный совет при министре юстиции по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы.