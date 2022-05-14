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Кремлева переизбрали на пост президента Международной ассоциации бокса

Умара Кремлева переизбрали на пост президента Международной ассоциации бокса
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Россиянин Умар Кремлев был переизбран на пост президента Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе организации.

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«Во второй день внеочередного конгресса IBA в Стамбуле Умар Кремлев был переизбран президентом IBA», — говорится в сообщении.

При этом голосование не проводилось, так как Кремлев был единственным кандидатом.

Его соперником должен был стать нидерландец Борис ван дер Ферст, но он был отстранен от выборов, как и еще четыре претендента на должность независимых членов совета директоров IBA. Отмечается, что отстраненные кандидаты не соблюдали необходимые требования организации, продолжая работать в другой международной боксерской организации.

Кремлев возглавляет IBA с 2020 года. С 2017 по 2021 год он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.

15 февраля Кремлев был награжден орденом Звезды Карагеоргия 2-й степени в День государственности Сербии. Премию вручил президент страны Александр Вучич. Награда была вручена за взаимодействие между странами и весомый вклад в развитие бокса. Вучич лично поблагодарил Умара Кремлева за профессиональное и эффективное сотрудничество, а также за активное развитие бокса на мировой арене.

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