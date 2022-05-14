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В Курганской области локализовали 10 из 11 лесных пожаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Курганской области локализовано 10 из 11 лесных пожаров. Об этом 14 мая сообщили в МЧС РФ.

«На сегодняшний день обстановка стабилизирована, угроза населенным пунктам отсутствует. В большинстве муниципальных округов в настоящее время идет дождь. По состоянию на 14 мая на территории региона действуют 11 лесных пожаров в Варгашинском, Кетовском, Юргамышском, Каргапольском и Белозерском муниципальных округах, из которых 10 локализованы», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в настоящее время самолеты-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 продолжают работу по дотушиванию очагов с воздуха. Наземная группировка продолжает проливку и окапывание площадей, пройденных огнем.

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«С момента пребывания на территории региона авиацией МЧС России совершены более 700 сбросов воды общим объемом 4200 т», — добавили в МЧС.

13 мая стало известно, что правоохранители Курганской области установили виновников десятков ландшафтных пожаров. Расследуется 11 уголовных дел, пять из них по пожарам в Белозерском, Макушинском, Петуховском, Кетовском и Каргапольском муниципальных округах.

11 мая стало известно, что сотрудники МЧС предотвратили распространение лесных пожаров на 1,5 тыс. жилых домов и 10 социально значимых объектов в Курганской области.

10 мая в регионе снова ввели режим ЧС из-за угрозы распространения пожаров в связи с ветреной и сухой погодой.

До этого он был введен 28 апреля, однако позже его сняли в ряде районов. Тогда сообщалось, что в нескольких населенных пунктах проходила эвакуация людей. 27 апреля стало известно, что в Кургане пожары перешли на хозяйственные постройки с сухой травы.

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