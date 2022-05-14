СКР установил еще одного причастного к обстрелам жителей Донбасса командира ВСУ

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении начальника командного пункта штаба 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Андрея Ткачука, а также ряда других командиров, которые уже являются фигурантами других уголовных дел. Об этом сообщили в российском ведомстве 14 мая.

«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)», — говорится в сообщении.

Так, в период с 12 по 13 мая произошли обстрелы нескольких районов Донецка и города Ясиноватая. За них отвечали Виталий Сущенко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Андрей Качанов, Роман Забродский, Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук и Дмитрий Довбий. Именно они отдавали преступные приказы обстреливать гражданское население.

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