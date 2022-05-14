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В Дели объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

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Фото: Global Look Press/Javed Dar
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Метеорологический департамент Индии объявил на субботу, 14 мая, «оранжевый» уровень опасности в национальном столичном округе Дели, в чей состав входит Нью-Дели. По данным организации, максимальная температура днем будет колебаться в пределах от 45 до 47 градусов Цельсия.

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По данным ведомства, метеорологическая станция зафиксировала в регионе Наджафгарх температуру +46,1 градуса, тогда как в Джафарпуре и Мангешпуре чуть ниже — +45,6 и +45,4.

Всего в службе используют четыре цветовых кода: зеленый, обозначающий безопасность, желтый — потенциальная опасность, оранжевый — опасно и красный. Он обозначает, что без острой необходимости не следует покидать помещение.

Накануне, 13 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее лето в России не будет холодным, а в некоторых регионах температура будет выше нормы.

По прогнозу экспертов, выше нормы температурный фон в июне ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа (СЗФО), большей части Уральского федерального округа (УФО), а также на севере Сибирского федерального округа (СФО) и западе Якутии.

В то же время температура ниже прошлогодней прогнозируется на севере Центрального федерального округа (ЦФО), на западе СЗФО, а также большей части Приволжского федерального округа и Якутии.

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