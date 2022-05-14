Гаглоев набрал 56,09% голосов по итогам обработки 100% протоколов

Лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 56,09% голосов на выборах президента Южной Осетии по итогам обработки 100% протоколов. Его соперник, действующий лидер республики Анатолий Бибилов, получил 40,9%. Об этом сообщает ЦИК Южной Осетии 14 мая.

«По итогам голосования по выборам президента Республики Южная Осетия 8 мая 2022 года избранным на должность президента Республики Южная Осетия считать Гаглоева Алана Эдуардовича», — говорится в заявлении ЦИК.

По данным комиссии, за Гаглоева проголосовало 16 134 гражданина, тогда как за Бибилова — 11 767. Против всех кандидатов выступили 867 жителей Республики Южная Осетия, что составило 3,01% от общего числа избирателей.

Объявлено, что инаугурация состоится 24 мая.

10 мая, основываясь на предварительных итогах голосования, президент России Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост лидера Южной Осетии. Путин указал, что Москва продолжит поддерживать республику в решении вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.

8 мая в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, в котором за пост боролись Бибибов и Гаглоев. К закрытию избирательных участков в 20:00 мск явка составила 68,2%.

8 мая Бибилов признал поражение на выборах и пожелал своему политическому оппоненту удачи на посту лидера страны. В тот же день Гаглоев заявил журналистам, что на посту главы страны готов наращивать взаимодействие с Россией.