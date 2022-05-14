Прямой эфир

На Сахалине состоялись первые игры ЮФЛ зоны «Дальний Восток»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Сахалине 14 мая состоялись первые игры Юношеской Футбольной Лиги (ЮФЛ) зоны «Дальний Восток», первенство открыли сборная островного региона «Сахалин-2007» и команда Благовещенска — «Благовещенск».

Футболисты вышли на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске. ЮФЛ играет в Сахалинской области впервые.

Как рассказал начальник команды «Сахалин» Илья Веднёв, в прошлом году игру принимал Хабаровск, поэтому теперь его команда, наученная ошибками прошлого, сможет гораздо проще достичь результата, поскольку уже знает соперника.

Поход в бан: как скажется на российском футболе отстранение от мировых турниров
Какую программу развития подготовили в РФС и покинут ли страну легионеры

Игрок «Сахалина» Кирилл Глушак в свою очередь подчеркнул, что проливной дождь не помешал ни хорошему настроению, ни самой игре, поскольку «для футбола нет плохой погоды».

«Наши играют очень тактично, хорошо. Они не расслабляются. «Благовещенск» пропустил второй, сейчас вообще сидят в автобусе, в атаку не выходят практически», — прокомментировал футболист.

По итогам первой игры победу одержал «Сахалин-2007», забив в ворота соперников четыре мяча, гости из Благовещенска проиграли всухую. Однако уже во второй игре, где встретились «Сахалин-2006» и «Благовещенск-2006», счет оказался не таким однозначным — 3:2 в пользу островной сборной.

По словам заместителя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова, проект ЮФЛ зоны «Дальний Восток» связан с проектом РФС по воссозданию системы подготовки резерва.

«Наша задача сделать так, чтобы ребята в течение года играли много матчей, соревновались, их мастерство постоянно росло», — отметил он.

Митрофанов подчеркнул, что данный проект нацелен на создание мощного резерва в России из хороших футболистов.

30 апреля петербургский «Зенит» досрочно обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022