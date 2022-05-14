На Сахалине состоялись первые игры ЮФЛ зоны «Дальний Восток»

На Сахалине 14 мая состоялись первые игры Юношеской Футбольной Лиги (ЮФЛ) зоны «Дальний Восток», первенство открыли сборная островного региона «Сахалин-2007» и команда Благовещенска — «Благовещенск».

Футболисты вышли на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске. ЮФЛ играет в Сахалинской области впервые.

Как рассказал начальник команды «Сахалин» Илья Веднёв, в прошлом году игру принимал Хабаровск, поэтому теперь его команда, наученная ошибками прошлого, сможет гораздо проще достичь результата, поскольку уже знает соперника.

Игрок «Сахалина» Кирилл Глушак в свою очередь подчеркнул, что проливной дождь не помешал ни хорошему настроению, ни самой игре, поскольку «для футбола нет плохой погоды».

«Наши играют очень тактично, хорошо. Они не расслабляются. «Благовещенск» пропустил второй, сейчас вообще сидят в автобусе, в атаку не выходят практически», — прокомментировал футболист.

По итогам первой игры победу одержал «Сахалин-2007», забив в ворота соперников четыре мяча, гости из Благовещенска проиграли всухую. Однако уже во второй игре, где встретились «Сахалин-2006» и «Благовещенск-2006», счет оказался не таким однозначным — 3:2 в пользу островной сборной.

По словам заместителя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова, проект ЮФЛ зоны «Дальний Восток» связан с проектом РФС по воссозданию системы подготовки резерва.

«Наша задача сделать так, чтобы ребята в течение года играли много матчей, соревновались, их мастерство постоянно росло», — отметил он.

Митрофанов подчеркнул, что данный проект нацелен на создание мощного резерва в России из хороших футболистов.

30 апреля петербургский «Зенит» досрочно обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля