Малкин почти догнал по голам Хоу в плей-офф НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин по количеству голов в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) практически догнал Горди Хоу, забросив шайбу в матче первого раунда плей-офф лиги против «Нью-Йорк Рейнджерс» 14 мая.

За свою карьеру в плей-офф Кубка Стэнли Хоу забросил 68 шайб. Малкин же достиг отметки в 67, выйдя на 21-е место и обойдя Джо Ньюиндайка и Дениса Савара. Они забили по 66 голов в плей-офф НХЛ.

Команда «Питтсбург Пингвинз» проиграла сопернику со счетом 3:5. Седьмой матч состоится 16 мая на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

6 мая стало известно, что на самом старте межсезонья уже семь молодых российских хоккеистов покинули Россию, чтобы присоединиться к клубам НХЛ, а экс-вратарь «Торпедо» Петр Кочетков даже дебютировал за новую команду в плей-офф.