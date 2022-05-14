NYT заявили о возможном «унизительном ударе» по Байдену

Отказ президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару присоединиться к Саммиту Америк в Лос-Анджелесе со стороны может стать «унизительным ударом» для лидера США Джо Байдена. Об этом пишет газета The New York Times.

«Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии», — говорится в публикации от 12 мая.

Позиция Лопеса Обрадора, Болсонару и других политических лидеров ставит под вопрос не только проведение мероприятия, но и способность Белого Дома диктовать свою повестку на Западном полушарии.

Главным препятствием на пути к международному сотрудничеству стала неуверенность ряда стран Латинской Америки в том, что Вашингтон действительно намерен внести конструктив в обсуждение насущных проблем региона. Кроме того, волну критики спровоцировало заявление о том, что к участию в саммите не будут приглашены Куба, Венесуэла и Никарагуа. И хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято, президент Мексики уже пригрозил бойкотом, если представители вышеупомянутых стран не будут присутствовать на встрече.

«Если будут исключения, если пригласят не всех, то делегация мексиканского правительства поедет, а лично я — нет», — заявил глава государства.

В свою очередь, ряд латиноамериканских политиков выразили поддержку Лопесу Обрадору и согласились с тем, что США пора оставить главенствующую позицию и взаимодействовать с иностранными партнерами на равных.

Саммит Америк представляет собой встречу глав государств, организуемую под эгидой Организации американских государств (ОАГ), проводится с целью обсудить и сформировать общую стратегию в решении проблем региона. Первый саммит прошел 9–11 декабря в 1994 году в Майами. Восьмой раз главы стран встретились в Перу 13–14 апреля в 2018 году.

21 апреля сообщалось, что послу России Анатолию Антонову не предоставили возможности выступить в ходе внеочередного заседания ОАГ. Между тем на встрече совет Организации американских государств выступил за приостановку статуса России в качестве постоянного наблюдателя. Соответствующее решение было принято в контексте российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

5 апреля российское посольство в США заявило, что генсек ОАГ Луис Альмагро проявил русофобский подход в процессе решения вопроса относительно пересмотра статуса России при организации. Он проявил себя как «конъюнктурщик, действующий по указке своих хозяев из Вашингтона», добавили российские дипломаты.

Кроме того, дипломаты РФ призвали Альмагро сфокусироваться на решении действительно важных для стран Западного полушария вопросов, включая миграцию, постковидное экономическое восстановление, борьбу с оргпреступностью и наркотрафиком.