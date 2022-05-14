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Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса в КНДР крупнейшим потрясением в истории страны

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика столкнулась с «крупнейшем потрясением» в своей истории из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщило агентство ЦТАК.

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«Распространение происходит среди организаций и изолированных регионов, а не бесконтрольно между регионами. Важно изучать опыт и результаты противоэпидемических мер передовых стран. Исследуйте богатый опыт и результаты деятельности партии Китая и его народа», — сказал Ким Чен Ын в своем обращении к членам Политбюро.

По его словам, республика сможет преодолеть вирус, если власти сосредоточатся на реализации защитных мер, а также будут поддерживать организованность и контроль за борьбой с инфекцией.

Между тем агентство Yonhap сообщило, что за минувшую пятницу в КНДР было зарегистрировано 17 400 случаев коронавируса по всей стране, 21 человек умер в результате болезни.

Накануне в КНДР заявили, что в стране зарегистрировано более 18 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом шесть человек скончались в результате болезни.

Как сообщили власти, более 187 тыс. человек были помещены в карантин и вылечены.

При этом 13 мая стало известно о возникшей вспышке «неизвестной лихорадки» в КНДР в конце апреля. По данным Reuters, лихорадка затронула 350 тыс. человек, лечение прошли уже 162,2 тыс. При этом не уточняется, у скольких из них был положительный тест на COVID-19.

Днем ранее в КНДР был официально зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Лидер Северной Кореи заявил, что в КНДР «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны, в связи с тем что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

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