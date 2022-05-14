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Премьер Малайзии призвал США к честному решению международных проблем

Премьер Малайзии призвал США к честному решению международных проблем

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Фото: ТАСС/Heng Sinith
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По мнению премьер-министра Малайзии Исмаила Сабри Якоба, администрации Вашингтона стоит проявить больше последовательности в отношении острых мировых конфликтов. Слова политика в субботу, 14 мая, передает новостное агентство BERNAMA.

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«Если Соединенные Штаты оперативно предпринимают определенные шаги по украинскому кризису, то они должны также поступать и по ситуации в Палестине. США должны честно вести себя, они должны остановить зверства Израиля», — заявил он по итогам саммита США - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Вместе с тем, Сабри Якоб призвал Белый дом не оставлять попытки снизить напряженность между Россией и Украиной. По словам малайзийского лидера, страны Юго-Восточной Азии в полной мере ощущают на себе последствия развернувшегося конфликта. В частности, он отметил рост цен на продовольствие.

Ранее в этот день в Вашингтоне прошло собрание представителей США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Участники саммита обсудили важность немедленного прекращения боевых действий на Украине. Также Соединенные Штаты и АСЕАН заявили о поддержке усилий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, направленных на поиск мирного выхода из ситуации.

Накануне, 13 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон в настоящее время концентрируют больше внимания на военной поддержке Украины, а не на переговорном процессе с Россией.

Незадолго до этого, 10 мая, официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что военная помощь Киеву намного «эффективней», чем переговоры с Россией. Так она прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена о том, почему Вашингтон не начнет напрямую взаимодействовать с Москвой для разрешения ситуации на Украине.

12 мая сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал в конгрессе США законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму в почти $40 млрд. Ранее, 11 мая, проект одобрила палата представителей конгресса США.

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