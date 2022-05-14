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В Хакасии возбудили уголовное дело после пожара на горе Самохвал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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После пожара на горе Самохвал в Абакане Республики Хакасии возбудили уголовное дело за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. В результате происшествия пострадали два человека, а также были повреждены 531 дачный участок и 30 нежилых строений. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». — Ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло 6 мая из-за перехода огня по сухой травянистой растительности.

Площадь пожара составила 225 га. Для его ликвидации задействовали пожарные вертолет и поезд, а также авиацию МЧС России.

Пострадавшие — женщина 1944 года рождения, а также мужчина, который был доставлен в больницу с отравлением продуктами горения.

Ранее в субботу стало известно, что из-за приближающегося природного пожара начали эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов в Тюменской области. Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, едкий дым принес юго-восточный ветер из Упоровского и Тюменского районов, Курганской и Омской областей.

Накануне сообщалось, что на территории Якутска рядом с селом Владимировка сгорело 11,9 га сухой травы. По факту случившегося проводятся следственные мероприятия, чтобы установить виновных.

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