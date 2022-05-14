Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из борьбы за Кубок Стэнли

Вся команда «Вашингтон Кэпиталз» причастна к вылету клуба из первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в субботу, 14 мая, заявил российский форвард Александр Овечкин.

«Вы видели, как мы действовали против лучшей команды чемпионата. Ответственность за поражение лежит на всей команде. На мне, на Бекстреме, на Оши, на Карлсоне. На всех. Мы чертовски провалились», — сказал он во время послематчевой пресс-конференции..

Овечкин, как и ряд других российских игроков столичного клуба, не отличился результативными действиями.

В ночь на 14 мая шестой матч первого раунда плей-оффа НХЛ завершился со счетом 4:3 в пользу «Флорида Пантерз».

В составе победителей шайбы забросили Райан Ломберг (27), Клод Жиру (49) и Александр Барков (55). Выход в следующий раунд клубу обеспечил форвард Картер Вераге, который забил решающий гол в овертайме.

У «Вашингтона» шайбы забили Ник Дауд (24), Никлас Бекстрем (42) и Ти Джей Оши (59).

«Кэпиталз» одержали победу в плей-оффе и получили Кубок Стэнли в 2018 году, однако с тех пор клубу ни разу не удалось покинуть первый раунд.