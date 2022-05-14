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Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из борьбы за Кубок Стэнли

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Фото: Global Look Press/Icon Sportswire/Rich Graessle
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Вся команда «Вашингтон Кэпиталз» причастна к вылету клуба из первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в субботу, 14 мая, заявил российский форвард Александр Овечкин.

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«Вы видели, как мы действовали против лучшей команды чемпионата. Ответственность за поражение лежит на всей команде. На мне, на Бекстреме, на Оши, на Карлсоне. На всех. Мы чертовски провалились», — сказал он во время послематчевой пресс-конференции..

Овечкин, как и ряд других российских игроков столичного клуба, не отличился результативными действиями.

В ночь на 14 мая шестой матч первого раунда плей-оффа НХЛ завершился со счетом 4:3 в пользу «Флорида Пантерз».

В составе победителей шайбы забросили Райан Ломберг (27), Клод Жиру (49) и Александр Барков (55). Выход в следующий раунд клубу обеспечил форвард Картер Вераге, который забил решающий гол в овертайме.

У «Вашингтона» шайбы забили Ник Дауд (24), Никлас Бекстрем (42) и Ти Джей Оши (59).

«Кэпиталз» одержали победу в плей-оффе и получили Кубок Стэнли в 2018 году, однако с тех пор клубу ни разу не удалось покинуть первый раунд.

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