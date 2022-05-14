Посол ЛНР в РФ высказался о планах Киева мобилизовать 1 млн человек

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник отреагировал на заявление главы минобороны Украины Алексея Резникова о намерении Киева мобилизовать 1 млн человек.

«​​США и союзники подняли ставки в сделке, Киеву нужно поднимать свою часть — 1 млн солдат! [Президент США Джо] Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней», — написал дипломат в Telegram.

По его словам, киевский режим вслед за США и «Большой семеркой» (G7) «поднимает ставки в сделке» и не думает о своей стране.

13 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек. Глава украинского минобороны также отметил, что эскалация конфликта «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд», между тем, по его словам, Киев к такому оказался полностью не готов.

5 мая член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в разговоре с «Известиями» отметил, что украинская армия может предпринять ряд контрнаступлений в начале июля, если Вооруженные силы России не предотвратят поступление западного вооружения на Украину.

Ранее, 15 апреля, Владимир Зеленский заявил в интервью Би-би-си, что численность украинских войск в Донбассе составляет в настоящее время 44 тыс. солдат. Он подчеркнул, что Киев считает Донбасс главным местом проведения боев, который повлияет на все последующие события.

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