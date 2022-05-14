Минфин США: американские власти ужесточат меры по борьбе с обходом антироссийских санкций

Власти США намерены ужесточить меры по борьбе с обходом антироссийских санкций. Об этом свидетельствует опубликованный 13 мая доклад министерства финансов США.

Отмечается, что план предполагает реализацию мер по повышению прозрачности при финансовой деятельности. В минфине пояснили, что меры направлены на выявление «скрытых» в США активов российских предпринимателей.

Также в докладе назвали борьбу с пагубным влиянием незаконного финансирования неотъемлемой частью усилий по укреплению национальной безопасности и процветания США.

В ведомстве призвали правительство «адаптироваться к изменяющейся среде угроз, а также к структурным и технологическим изменениям в сфере финансовых услуг, чтобы преуспеть в этой важнейшей борьбе».

Ранее, 5 мая, сообщалось, что операции по защите интеллектуальной собственности и правообладания исключены из антироссийских санкций.

14 апреля американская газета The Wall Street Journal написала, что многие страны не последовали примеру Запада и не ввели санкции в отношении России, что привело к расколу в мире. Предполагалось, что это может помочь Москве обойти ограничительные меры.

В издании выразили мнение, что лидеры западных государств пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, однако им мешают крупнейшие развивающиеся страны, такие как Индия, Бразилия и ЮАР.

31 марта экономист Михаил Беляев заявил, что во многих антироссийских санкциях США и Европы есть специальные лазейки, которые позволяют обойти введенные ограничения. Санкции могут не распространяться на гуманитарные отрасли и перестают действовать, когда угрожают стабильности стран.

Экономист объяснил, что санкции принимаются на уровне государства, а реализуются конкретными предпринимателями и бизнесменами, для которых введенные ограничения нередко могут означать потерю бизнеса, и они не готовы на это идти, поскольку работают ради получения прибыли.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.