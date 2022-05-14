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Глава Минобороны РФ по телефону обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине

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Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, темой которого стала ситуация вокруг Украины. Об этом 13 мая сообщает российское оборонное ведомство на своем сайте.

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«Сегодня состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с главой военного ведомства Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, беседа состоялась по инициативе Вашингтона.

Как отметило агентство Reuters, разговор между Остином и Шойгу прошел впервые после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Между тем глава Пентагона совершал несколько неудачных попыток дозвониться до Москвы.

Теперь Ллойд Остин потребовал прекращения огня на украинской территории.

Звонок длился около часа, сообщил агентству официальный представитель США, однако не привел к определенным результатам.

11 мая Остин заявил, что в настоящем и будущем ядерный арсенал, который имеется у России, представляет серьезные сложности для США. По его словам, наибольшую опасность для обороны Америки наряду с Россией представляют Китай, КНДР, Иран и террористические группировки.

Спецоперация России по защите Донбасса началась 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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