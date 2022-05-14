Спортивный врач дал совет перед подготовкой тела к лету

Перед подготовкой к летнему сезону и началом интенсивных тренировок следует пройти медицинское обследование. Об этом в субботу, 14 мая, рассказал спортивный врач Илья Мелехин в интервью радио Sputnik.

По его словам, улучшить физическую форму можно и за месяц, однако при этом необходимо правильно подойти к тренировкам. Он порекомендовал посетить поликлинику и пройти медицинское обследование, чтобы узнать об особенностях своего организма.

«Если человек планирует регулярно заниматься, и он поставил себе серьезную цель, то надо начать с похода к врачу. Это нужно, чтобы определить состояние своего здоровья перед началом тренировок к лету. Это обследование — самое простейшее, его можно пройти в поликлинике. Там измерят давление, сделают флюорографию легких и предложат сдать стандартные анализы», — объяснил врач.

Мелехин также подчеркнул, что если пропустить этот этап, то можно серьезно навредить здоровью. Например, человек может не знать, что у него проблемы с давлением, а повышенные нагрузки в этом случае могут привести даже к инсульту или инфаркту.

«Невылеченная гипертоническая болезнь — это не только противопоказание для занятий спортом, она опасна для жизни, потому что от нее страдают сосуды и сердце», — подчеркнул врач.

Ранее, 30 апреля, фитнес-тренер клуба «Атлетик» Александр Башакин рассказал «Известиям», что правильный рацион питания и базовые упражнения помогут равномерно сжечь лишние килограммы и привести тело в форму к лету.

Он объяснил, что необходимо создать небольшой дефицит калорий, чтобы избавиться от лишних килограммов, однако в этом вопросе тренер посоветовал проконсультироваться с врачом-диетологом. Также Башакин отметил, что при построении питания важно учитывать наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта и других особенностей организма.

Он также напомнил, что при должном питании и качественном сне человек начнет чувствовать себя лучше и сможет равномерно сжечь лишние килограммы.