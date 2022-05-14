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Молодожены-каскадеры подожгли себя на свадебной церемонии

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Фото: соцсети
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Жених и невеста из США подожгли себя на собственной свадебной церемонии. Об этом пишет 13 мая ежедневная газета New York Post.

Отмечается, что пара решила завершить мероприятие выходом к гостям в объятии огня. После того как эффектный проход был снят фотографами, молодоженов потушили.

«Из-за их свадебного выхода бенгальские огни выглядят скучно», — передает газета слова свадебного диджея.

Указывается, что новоиспеченные муж и жена Гейб Джессоп и Амбир Мишел — 42-летние профессиональные каскадеры. Они работают на телевидении, в их репертуаре такие фильмы, как «Йеллоустоун» и «Реинкарнация».

Произошедшее на свадьбе — способ отдать дань любимой профессии.

В ноябре прошлого года парень и девушка, ни разу не встречавшиеся в реальной жизни, сыграли свадьбу в Zoom. 26-летняя британка Айс и 24-летний американец Даррин познакомились в начале пандемии благодаря группе в Facebook для объединения друзей по переписке со всего мира.

Пара давно планировала встретиться, но из-за ограничений на поездки развиртуализироваться так и не получилось. В результате летом состоялась виртуальная свадьба в Zoom. Супруги собираются встретиться и организовать еще одну свадьбу, как только появится такая возможность.

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