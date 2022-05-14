США и АСЕАН призвали немедленно прекратить боевые действия на Украине

США и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявили по итогам своего специального саммита о «важности немедленного прекращения» боевых действий на Украине. Об этом 13 мая говорится в тесте документа, распространенного по итогам прошедшего в Вашингтоне мероприятия.

«Мы [участники саммита] подчеркиваем важность немедленного прекращения боевых действий и создания условий, дающих возможности для мирного урегулирования [ситуации на Украине]», — следует из текста документа.

Кроме того, Соединенные Штаты и АСЕАН заявили о поддержке усилий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, направленных на поиск мирного выхода из ситуации на Украине.

В то же время, как сообщила 13 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, Вашингтон в настоящее время концентрируют больше внимания на военной поддержке Украины, а не на переговорном процессе с Россией.

Незадолго до этого, 10 мая, официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что военная помощь Киеву намного «эффективней», чем переговоры с Россией. Так она прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена о том, почему Вашингтон не начнет напрямую взаимодействовать с Москвой для разрешения ситуации на Украине.

12 мая сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал в конгрессе США законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму в почти $40 млрд. Ранее, 11 мая, проект одобрила палата представителей конгресса США.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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